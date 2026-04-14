В Мурино на девушку завели дело об оскорблении чувств верующих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Жительница Мурино Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих после того, как она выложила в соцсеть фото кулича и секс-игрушки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

"В социальных медиа сообщается, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере, доступном неограниченному кругу лиц – пользователям информационно-телекоммуникационной сети интернет, фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих. По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)", - сообщает пресс-служба.

В СУСК добавили, что личность подозреваемой установлена, принимаются меры к ее задержанию, после чего ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным местного телеканала "78", на фото жительницы Мурино был изображен кулич и секс-игрушка на столе. Сейчас фотография и все социальные сети девушки удалены.