В Мурино на девушку завели дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 14.04.2026
14:07 14.04.2026
В Мурино на девушку завели дело об оскорблении чувств верующих

Жительница Ленобласти стала фигуранткой дела после неприличного фото кулича

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Жительница Мурино Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих после того, как она выложила в соцсеть фото кулича и секс-игрушки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"В социальных медиа сообщается, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере, доступном неограниченному кругу лиц – пользователям информационно-телекоммуникационной сети интернет, фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих. По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)", - сообщает пресс-служба.
В СУСК добавили, что личность подозреваемой установлена, принимаются меры к ее задержанию, после чего ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По данным местного телеканала "78", на фото жительницы Мурино был изображен кулич и секс-игрушка на столе. Сейчас фотография и все социальные сети девушки удалены.
В понедельник РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что девушка в баре в Москве сделала из кулича чашу для кальяна. После случившегося в СК РФ сообщили, что фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа. В результате было возбуждено уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих. Девушка вскоре принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным. Позже столичные полицейские задержали подозреваемую.
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Адвокат объяснил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
13 апреля, 20:25
 
