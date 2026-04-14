Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
07:31 14.04.2026 (обновлено: 07:32 14.04.2026)
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме дома обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Конор Гики (18-я минута), Эрик Чернак (36), Джейк Генцел (39) и российский форвард Никита Кучеров (61). У "Детройта" шайбы забросили Давид Перрон (6), Марко Каспер (43) и Алекс Дебринкэт (46).
14 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Тампа-Бэй
4 : 3
Детройт
17:05 • Конор Гики
(Оливер Бьеркстранд)
35:53 • Эрик Чернак
(Райан Макдонаф, Земгус Гиргенсонс)
38:03 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
60:27 • Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт)
05:31 • Дэвид Перрон
(Джей Ти Комфер, Бен Чиаро)
42:56 • Марко Каспер
(Джеймс ван Римсдайк, Джастин Фолк)
55:16 • Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн)
Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 27 бросков. Кучеров также записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с голом Генцела и был признан первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего россиянина 130 очков (44 гола + 86 ассистов) в 75 матчах сезона. Он занимает чистое второе место в гонке бомбардиров текущего сезона, уступая лишь канадскому форварду "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (134; 48+86).
"Тампа", набрав 106 очков в 81 матче, занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где лишившийся шансов на плей-офф "Детройт" идет шестым с 92 баллами. "Молнии" завершат регулярный чемпионат в ночь на четверг по московскому времени домашней игрой с "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Детройт" тогда же в гостях встретится с "Флоридой Пантерз".
