Коростелев признался, что уровень Клебо выше, чем у него - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:01 14.04.2026 (обновлено: 12:39 14.04.2026)
Коростелев признался, что уровень Клебо выше, чем у него

Коростелев: пока не готов соперничать с Клебо

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЙоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что в данный момент не готов соперничать с 11-кратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.
По итогам сезона Коростелев завоевал первую в карьере медаль на Кубке мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.
"Пока что я не готов с ним соперничать, но сделаю все, что от меня зависит, в ближайшие годы, чтобы достичь его уровня. Как минимум постараться", - сказал Коростелев.
Российский спортсмен Савелий Коростелев
В Норвегии не удивлены, что Большунов по-прежнему опережает Коростелева
11 апреля, 16:34
 
