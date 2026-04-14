Коростелев признался, что уровень Клебо выше, чем у него

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что в данный момент не готов соперничать с 11-кратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.
По итогам сезона Коростелев завоевал первую в карьере медаль на Кубке мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.
"Пока что я не готов с ним соперничать, но сделаю все, что от меня зависит, в ближайшие годы, чтобы достичь его уровня. Как минимум постараться", - сказал Коростелев.