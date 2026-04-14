Колосков призвал сократить лимит на легионеров в РПЛ еще сильнее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Покупка большого количества иностранных футболистов является неразумной тратой денег для российских футбольных клубов, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее министерство спорта РФ опубликовало проект приказа, по которому в составе команды Российской премьер-лиги (РПЛ) начиная с сезона-2026/27 может быть заявлено не более 12 легионеров, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 7 из них.
"У меня возникает вопрос, зачем пять иностранцев на скамейке держать? Какой смысл в этом: покупать дорогостоящих футболистов и сажать их на скамейку? Я думаю, это неразумная трата денег, и вместо них бы не пять, а всего-навсего три иностранца. А два бы наших, российских воспитанника были в обойме у главного тренера", – сказал Колосков.
До начала сезона-2026/27 клубы РПЛ могут включать в заявку 13 иностранных футболистов, 8 из которых могут одновременно находиться на поле в процессе игры.