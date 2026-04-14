20:33 14.04.2026
В Китае из мужчины извлекли ртутный градусник спустя 20 лет

Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчина в Китае 20 лет жил с ртутным градусником внутри него, термометр был успешно извлечен из его кишечника, сообщает газета South China Morning Post.
По данным газеты, 32-летний мужчина обратился в больницу с болями в животе.
"Он был шокирован, узнав, что ртутный термометр, который он проглотил 20 лет назад, все еще находился внутри него", - говорится в публикации.
Как отмечается, мужчина рассказал, что случайно проглотил термометр, но слишком боялся рассказать об этом родителям. Его родные были заняты работой, и поскольку у него не было никаких симптомов, эта история была забыта. Согласно информации газеты, градусник был успешно извлечен из мужчины.
