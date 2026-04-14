Хоккеистки "Агидели" стали шестикратными чемпионками ЖХЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уфимская "Агидель" обыграла "Торнадо" из Воскресенска (Московская область) в четвертом матче финальной серии Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стала чемпионом турнира.

"Агидель" всухую выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0. Уфимские хоккеистки стали чемпионками ЖХЛ второй раз подряд и в шестой раз в истории.