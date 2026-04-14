Хоккеистки "Агидели" стали шестикратными чемпионками ЖХЛ - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
19:01 14.04.2026 (обновлено: 19:38 14.04.2026)
Хоккеистки "Агидели" стали шестикратными чемпионками ЖХЛ

Хоккеистки "Агидели" стали шестикратными чемпионками ЖХЛ, обыграв "Торнадо"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уфимская "Агидель" обыграла "Торнадо" из Воскресенска (Московская область) в четвертом матче финальной серии Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стала чемпионом турнира.
Встреча прошла в Воскресенске и завершилась победой "Агидели" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственную шайбу забросила Мария Баталова (5-я минута). Вратарь "Агидели" Валерия Тараканова отразила все 25 бросков по своим воротам.
"Агидель" всухую выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0. Уфимские хоккеистки стали чемпионками ЖХЛ второй раз подряд и в шестой раз в истории.
Бронзовые медали ранее завоевала "Бирюса" из Красноярска.
