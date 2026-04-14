"Каролина" вызвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба АХЛ - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
15:04 14.04.2026
"Каролина" вызвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба АХЛ

© Фото : Пресс-служба "Каролины"Вратарь "Каролины" Петр Кочетков
Вратарь Каролины Петр Кочетков - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Вратарь "Каролины" Петр Кочетков. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" вызвала российского вратаря Петра Кочеткова из фарм-клуба "Чикаго Вулвз", сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Ранее 10 апреля "Каролина" перевела Кочеткова в "Чикаго Вулвз", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Отмечалось, что спортсмен был отправлен в фарм-клуб для восстановления игровой формы. В конце декабря 2025 года стало известно, что Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, в апреле вратарь вернулся к тренировкам на льду.
"Каролина" вышла в плей-офф НХЛ, первые матчи которого начнутся 19 апреля.
Кочеткову 26 лет, на драфте НХЛ 2019 года он был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. В текущем сезоне он сыграл в составе команды девять матчей, одержав шесть побед, при одном шатауте.
ХоккейСпортПетр КочетковКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
