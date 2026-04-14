"Каролина" вызвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба АХЛ

Кочеткову 26 лет, на драфте НХЛ 2019 года он был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. В текущем сезоне он сыграл в составе команды девять матчей, одержав шесть побед, при одном шатауте.