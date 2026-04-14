"Автомобилист" продлил контракт с Аликиным на два сезона - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
11:19 14.04.2026 (обновлено: 11:28 14.04.2026)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" продлил соглашение с вратарем Евгением Аликиным на два сезона, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года.
Аликину 31 год, он пополнил состав "Автомобилиста" в 2023 году. За три сезона голкипер сыграл 136 матчей в КХЛ и оформил 10 шатаутов. В 2024 году Аликин стал бронзовым призером чемпионата вместе с командой.
