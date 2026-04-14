10:48 14.04.2026
Петров стал чемпионом России по гребле на каноэ на дистанции 500 метров

© Фото : Федерация гребли на байдарках и каноэ России
Захар Петров. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров стал победителем чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре на дистанции 500 метров.
Результат Петрова - 1 минута 45,557 секунды. Второе место занял Алексей Коровашков (1.47,667), тройку лидеров замкнул Матвей Арсёнов (1.48,145).
На аналогичной дистанции у женщин тройку призеров составили Екатерина Шляпникова (2 минуты 7,926 секунды), Елизавета Сомова (2.08,381) и Марина Гуреева (2.09,184).
Другие результаты:
байдарка, 500 м, женщины: 1. Юлия Бабашинская (1 минута 53,708 секунды), 2. Елена Миронченко (1.55,551), 3. Наталья Подольская (1.55,846);
байдарка, 500 м, мужчины: 1. Виктор Гавриленко (1 минута 35,562 секунды), 2. Артем Коровин (1.36,367), 3. Виталий Ершов (1.36,802).
Соревнования в Краснодаре продлятся до 16 апреля.
