17:29 14.04.2026 (обновлено: 18:02 14.04.2026)
В Госдуме оценили новую программу модернизации школьных кабинетов

Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новая программа модернизации школьных кабинетов химии, математики, биологии и информатики не потребует дополнительных расходов от родителей, так как программа полностью финансируется государством, заявила член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.
В настоящее время школы получают федеральные субсидии на приобретение средств обучения и воспитания для кабинетов физики, музыки, изобразительного искусства. С 2027 года такую помощь предложили предусмотреть на современное оборудование для проведения уроков химии, математики, биологии и информатики. Соответствующий проект постановления кабмина, разработанный Минпросвещения РФ, проходит общественное обсуждение.
"Новые нормы не потребуют доплат от родителей, так как программа модернизации полностью финансируется государством", - сказала Тутова "Парламентской газете".
Парламентарий отметила, что с 2025 года правительство РФ начало обеспечивать школы класс-комплектами для уроков по дисциплинам "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) и "Труд". Она подчеркнула, что это были новые предметы, и было крайне важно, чтобы в каждом классе появился минимальный перечень.
"Четыре миллиарда в год заложено федеральных субсидий, эти средства доводятся до субъектов Российской Федерации, которые, со своей стороны, добавляют недостающую сумму. К концу 2027 года у нас в каждом кабинете ОБЗР и труда будет минимальный перечень такого оборудования. В прошлом году Минпросвещения начало оборудование классов физики, изобразительного искусства и музыки. Затем последовали естественно-научные предметы", - уточнила она.
По её мнению, это нужно, чтобы в каждом классе, в каждой школе страны было обязательное оснащение, соответствующее всем федеральным программам, при этом оно должно быть преимущественно отечественного производства.
