Министр спорта Ирана допустил участие сборной в ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
23:48 14.04.2026 (обновлено: 00:00 15.04.2026)
Министр спорта Ирана допустил участие сборной в ЧМ-2026

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сборная Ирана сможет принять участие в чемпионате мира по футболу в случае нормализации политической обстановки и обеспечения безопасности спортсменов, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.
Ранее Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.
«
"Если безопасность спортсменов будет обеспечена, правительство с учетом ситуации в стране даст разрешение на участие в чемпионате мира. Мы обязаны поддерживать готовность сборной и выполнять все необходимые организационные требования. Чем стабильнее будет ситуация, тем выше наши шансы на участие. Чем сильнее будет нарастать напряженность, тем больше нам придется учитывать ряд вынужденных факторов при принятии решения", - приводит слова Доньямали Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
