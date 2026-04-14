ВИМ Инвестиции и Яндекс Пэй запустили совместный инвестиционный фонд

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВИМ Инвестиции и Яндекс Пэй запустили совместный открытый паевой инвестиционный фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли", ориентированный на широкий круг частных инвесторов, сообщает ВИМ Инвестиции.

Стратегия фонда предполагает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка при сохранении консервативного уровня риска. Проект рассчитан на частных инвесторов, которые хотят разместить свободные средства без необходимости глубоко разбираться в сложных финансовых продуктах.

"Наша задача – сделать инвестиции максимально понятными и доступными, соединяя опыт профессионального управления активами с привычными для клиентов цифровыми сервисами", – приводятся в сообщении пояснения исполнительного директора ВИМ Инвестиции Владимира Кириллова.