Рейтинг@Mail.ru
ВИМ Инвестиции и Яндекс Пэй запустили совместный инвестиционный фонд
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 14.04.2026 (обновлено: 07:34 14.04.2026)

ВИМ Инвестиции и Яндекс Пэй запустили совместный инвестиционный фонд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВИМ Инвестиции и Яндекс Пэй запустили совместный открытый паевой инвестиционный фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли", ориентированный на широкий круг частных инвесторов, сообщает ВИМ Инвестиции.
Стратегия фонда предполагает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка при сохранении консервативного уровня риска. Проект рассчитан на частных инвесторов, которые хотят разместить свободные средства без необходимости глубоко разбираться в сложных финансовых продуктах.
"Наша задача – сделать инвестиции максимально понятными и доступными, соединяя опыт профессионального управления активами с привычными для клиентов цифровыми сервисами", – приводятся в сообщении пояснения исполнительного директора ВИМ Инвестиции Владимира Кириллова.
Как отметила руководитель направления накопительных продуктов Яндекс Пэй Елизавета Уланова, в компании ожидают, что фонд оценят пользователи, которые давно хотели попробовать предсказуемый и понятный в использовании инструмент инвестирования.
 
РоссияЭкономикаИнвестицииФинансыДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала