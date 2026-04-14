Олимпийские чемпионки по фехтованию из России получили нейтральный статус

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Олимпийские чемпионки Токио рапиристки Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина получили одобрение со стороны исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) для допуска к соревнованиям, сообщается на сайте организации.

Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.