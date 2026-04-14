Олимпийские чемпионки по фехтованию из России получили нейтральный статус

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Олимпийские чемпионки Токио рапиристки Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина получили одобрение со стороны исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) для допуска к соревнованиям, сообщается на сайте организации.
На Играх Коробейникова и Загидуллина стали победительницами командных соревнований, Коробейникова также завоевала серебро Олимпиады-2012 в командном турнире и бронзу Игр-2020 в личном соревновании.
Помимо них, нейтральный статус получили чемпионка мира 2019 года рапиристка Анастасия Иванова, двукратная чемпионка мира (2014, 2017) шпажистка Татьяна Гудкова, а также рапиристки Арина Вольская, Ксения Глебова, шпажисты Татьяна Таланова и Георгий Бруев. Также исполнительным комитетом FIE были утверждены тренеры Виктория Ковалева, Евгений Вольский, Елена Петрова, Александр Пресс, Михаил Иевлев и врач Ахмед Курбанов. Каждому из одобренных спортсменов и тренеров предоставлен заявочный документ.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
