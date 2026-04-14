Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 14.04.2026 (обновлено: 13:30 14.04.2026)
Олимпийские чемпионки по фехтованию из России получили нейтральный статус

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛариса Коробейникова
Лариса Коробейникова - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лариса Коробейникова . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Олимпийские чемпионки Токио рапиристки Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина получили одобрение со стороны исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) для допуска к соревнованиям, сообщается на сайте организации.
На Играх Коробейникова и Загидуллина стали победительницами командных соревнований, Коробейникова также завоевала серебро Олимпиады-2012 в командном турнире и бронзу Игр-2020 в личном соревновании.
Помимо них, нейтральный статус получили чемпионка мира 2019 года рапиристка Анастасия Иванова, двукратная чемпионка мира (2014, 2017) шпажистка Татьяна Гудкова, а также рапиристки Арина Вольская, Ксения Глебова, шпажисты Татьяна Таланова и Георгий Бруев. Также исполнительным комитетом FIE были утверждены тренеры Виктория Ковалева, Евгений Вольский, Елена Петрова, Александр Пресс, Михаил Иевлев и врач Ахмед Курбанов. Каждому из одобренных спортсменов и тренеров предоставлен заявочный документ.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
СпортТокиоАделина ЗагидуллинаАнастасия ИвановаЕлена ПетроваМеждународная федерация фехтования (FIE)ФехтованиеЛариса КоробейниковаТатьяна Гудкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала