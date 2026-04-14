Есипенко проиграл в предпоследнем раунде турнира претендентов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко проиграл китайцу Вэй И в партии предпоследнего, 13-го раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону, проходящего на Кипре.
Встреча завершилась на 46-м ходу, россиянин играл черными фигурами.
Ранее во вторник досрочную победу на турнире одержал гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров благодаря ничейному результату в партии с Анишем Гири из Нидерландов. Есипенко потерял шансы на первое место на турнире после 10-го тура.
В других партиях 13-го тура вничью сыграли Хикару Накамура (США) и Маттиас Блюбаум (Германия), а также Фабиано Каруана (США) и Рамешбабу Прагнанандха.
Турнирное положение перед последним туром: Синдаров (9,5 очка), Гири (7,5), Каруана, Вэй И (по 6,5), Накамура, Блюбаум (по 6), Прагнанандха (5,5), Есипенко (4,5).
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.