СМИ: ЕС сформирует коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Европе хотят создать коалицию без участия Соединенных Штатов для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.
«
"Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США", — говорится в публикации.
По словам высокопоставленного немецкого чиновника, в нее может войти Германия, которая до сих пор публично неохотно рассматривала возможность какого-либо военного вмешательства.
Отмечается, что некоторые разногласия между европейцами еще предстоит урегулировать. Например, французские дипломаты считают, что любое участие США в подобной операции сделает ее менее приемлемой для Ирана, а британские чиновники боятся, что исключение американцев разозлит президента Дональда Трампа и ограничит ее масштабы.
Ранее Британия и Франция выступили против блокады Ормузского пролива, объявленной Вашингтоном в понедельник. Как заявлял глава Белого дома, американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
Тегеран после вступления в силу перемирия с Вашингтоном на прошлой неделе открыл пролив для судов при выполнении определенных условий. Для танкеров из недружественных исламской республике стран запрет остался в силе.