Один из пострадавших при атаке ВСУ на Елец находится в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке БПЛА в Ельце Липецкой области находится в тяжелом состоянии, за состоянием ещё двух следят врачи, сообщили в правительстве региона.
"В тяжёлом состоянии находится один из пострадавших в ходе ночной атаки на Елец. За его состоянием следят врачи. Двое в стабильном состоянии. Один человек выписан домой. Всего получивших ранения пятеро, ещё одному человеку госпитализация не потребовалась", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
