Кондратьев: продукция Кубани высоко востребована на зарубежных рынках

КРАСНОДАР, 14 апр – РИА Новости. Продукция Краснодарского края высоко востребована на зарубежных рынках, по итогам прошлого года экспорт товаров из региона увеличился на 20%, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Экспорт продукции Кубани вышел на исторические показатели. В 2025 году наш регион стал лидером в Южном федеральном округе – на его долю в товарообороте приходится 46 процентов. Общий торговый оборот по итогам года увеличился более чем на 10 процентов, а экспорт – на 20 процентов. Кубанская продукция высоко востребована на зарубежных рынках", - сообщил журналистам Кондратьев.

Как рассказали журналистам в пресс-службе администрации Кубани, за последние 7 лет департамент потребительской сферы региона представил кубанскую продукцию на 40 российских и международных выставках. В этом году департамент планирует показать товары, отмеченные знаком качества "Сделано на Кубани", в Белоруссии и Казахстане.

По словам губернатора Кубани, край усилил позиции по экспорту сразу на нескольких ключевых направлениях.

"Наибольший прирост поставок видим в Китай, Египет, Азербайджан и Казахстан. В числе стран с заметной положительной динамикой также Турция, Индия и Беларусь. При этом почти 64 процента в совокупном экспорте – это продукция высокой степени переработки", – сказал Кондратьев.