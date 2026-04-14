Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: продукция Кубани высоко востребована на зарубежных рынках
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Краснодарский край
 
13:07 14.04.2026
Кондратьев: продукция Кубани высоко востребована на зарубежных рынках

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 14 апр – РИА Новости. Продукция Краснодарского края высоко востребована на зарубежных рынках, по итогам прошлого года экспорт товаров из региона увеличился на 20%, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Экспорт продукции Кубани вышел на исторические показатели. В 2025 году наш регион стал лидером в Южном федеральном округе – на его долю в товарообороте приходится 46 процентов. Общий торговый оборот по итогам года увеличился более чем на 10 процентов, а экспорт – на 20 процентов. Кубанская продукция высоко востребована на зарубежных рынках", - сообщил журналистам Кондратьев.
Как рассказали журналистам в пресс-службе администрации Кубани, за последние 7 лет департамент потребительской сферы региона представил кубанскую продукцию на 40 российских и международных выставках. В этом году департамент планирует показать товары, отмеченные знаком качества "Сделано на Кубани", в Белоруссии и Казахстане.
По словам губернатора Кубани, край усилил позиции по экспорту сразу на нескольких ключевых направлениях.
"Наибольший прирост поставок видим в Китай, Египет, Азербайджан и Казахстан. В числе стран с заметной положительной динамикой также Турция, Индия и Беларусь. При этом почти 64 процента в совокупном экспорте – это продукция высокой степени переработки", – сказал Кондратьев.
В прошлом году Краснодарский край вел внешнюю торговлю с 172 странами, при этом экспорт был налажен в 139 государств. В Китай поставляются мясо и субпродукты, а также овощи и масличные. В Египет – изделия из черных металлов и злаки, в Турцию, Индию и Азербайджан – жиры, масла животного и растительного происхождения, сахар, удобрения. В Казахстан отправляют молочную продукцию, кондитерские изделия, химию. В Белоруссию уже налажены поставки фруктов, орехов, злаков и готовых продуктов из них, пластмассовых изделий, бумаги, электромашин и оборудования.
Краснодарский крайКраснодарский крайБелоруссияКазахстанВениамин КондратьевЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала