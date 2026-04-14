"Родина" не планирует вести переговоры о переходе Дзюбы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный и операционный директор московской "Родины" Алексей Зинин заявил, что футбольный клуб не планирует вступать в переговоры о переходе нападающего Артема Дзюбы в состав столичной команды.

"Артем - сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью", - заявил Зинин РИА Новости.