"Родина" не планирует вести переговоры о переходе Дзюбы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный и операционный директор московской "Родины" Алексей Зинин заявил, что футбольный клуб не планирует вступать в переговоры о переходе нападающего Артема Дзюбы в состав столичной команды.
Ранее СМИ сообщали, что Дзюба может продолжить карьеру в "Родине", если московская команда выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ). На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона России. Отмечалось, что "Родина" может заключить с нападающим контракт на один сезон.
"Артем - сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью", - заявил Зинин РИА Новости.
Дзюбе 37 лет, срок его контракта с тольяттинским "Акроном" истекает в конце июня. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
