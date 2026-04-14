Рейтинг@Mail.ru
"Родина" не планирует вести переговоры о переходе Дзюбы - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:16 14.04.2026 (обновлено: 13:25 14.04.2026)
"Родина" не планирует вести переговоры о переходе Дзюбы

Спортдиректор ФК "Родина" Зинин: не планируем вести переговоры о переходе Дзюбы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Артём Дзюба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный и операционный директор московской "Родины" Алексей Зинин заявил, что футбольный клуб не планирует вступать в переговоры о переходе нападающего Артема Дзюбы в состав столичной команды.
Ранее СМИ сообщали, что Дзюба может продолжить карьеру в "Родине", если московская команда выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ). На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона России. Отмечалось, что "Родина" может заключить с нападающим контракт на один сезон.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Артем - сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью", - заявил Зинин РИА Новости.
Дзюбе 37 лет, срок его контракта с тольяттинским "Акроном" истекает в конце июня. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
ФутболСпортРоссияАртём ДзюбаРодина (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Акрон (Тольятти)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала