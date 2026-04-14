"Пригодится любой команде РПЛ": агент Дзюбы высказался о будущем форварда

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что его клиент готов провести в профессиональном футболе еще минимум один сезон.

Ранее во вторник Telegram-канал "Мутко против" со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что 37-летний Дзюба может продолжить карьеру в московском клубе " Родина " в случае его выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ ) по итогам сезона-2025/26. Его контракт с " Акроном " рассчитан до лета. В марте форвард заявил, что хотел предстоящим летом завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон.

"Определенность с будущим Артема пока не появилась, он сосредоточен на том, чтобы помочь "Акрону" решить его задачи в РПЛ в этом сезоне. Дальше контракт заканчивается, и будем садиться, смотреть все варианты и принимать решение по продолжению карьеры. Многое будет зависеть от заинтересованности "Акрона", от ситуации, которая будет в клубе, и от других предложений. Пока ничего конкретного сказать не могу", - сказал Гольдман.

"Наверное, (решение по будущему Дзюбы) зависит (от того, останется ли "Акрон" в РПЛ). Но об этом даже думать не хочется! Артем вчера дал довольно объемный комментарий в своих соцсетях, сказал, что все расстроены, но будут биться до последнего. Все мы надеемся, что ни о каком вылете, даже о стыках, в итоге речи идти не будет. Для этого нужно побеждать, начиная с ближайшего матча с " Рубином ", - отметил собеседник агентства.

Отдельно представитель лучшего бомбардира в истории российского футбола высказался о слухах, которые связывают Дзюбу с возможным переходом в "Родину". "Никакой конвертики не обсуждалось. Для начала "Родине" надо выйти в РПЛ, чем клуб сейчас, собственно, и занят. Учитывая ужесточение лимита, которое вступит в силу со следующего сезона, позиции русских игроков будут вдвойне ценны", - продолжил он.