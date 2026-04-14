"Пригодится любой команде РПЛ": агент Дзюбы высказался о будущем форварда
13:08 14.04.2026 (обновлено: 13:10 14.04.2026)
"Пригодится любой команде РПЛ": агент Дзюбы высказался о будущем форварда

Гольдман: Дзюба готов провести в футболе еще минимум один сезон

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что его клиент готов провести в профессиональном футболе еще минимум один сезон.
Ранее во вторник Telegram-канал "Мутко против" со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что 37-летний Дзюба может продолжить карьеру в московском клубе "Родина" в случае его выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2025/26. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета. В марте форвард заявил, что хотел предстоящим летом завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон.
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Тренер "Барселоны" пожаловался на качество газона перед матчем с "Атлетико"
Вчера, 02:16
"Определенность с будущим Артема пока не появилась, он сосредоточен на том, чтобы помочь "Акрону" решить его задачи в РПЛ в этом сезоне. Дальше контракт заканчивается, и будем садиться, смотреть все варианты и принимать решение по продолжению карьеры. Многое будет зависеть от заинтересованности "Акрона", от ситуации, которая будет в клубе, и от других предложений. Пока ничего конкретного сказать не могу", - сказал Гольдман.
"Наверное, (решение по будущему Дзюбы) зависит (от того, останется ли "Акрон" в РПЛ). Но об этом даже думать не хочется! Артем вчера дал довольно объемный комментарий в своих соцсетях, сказал, что все расстроены, но будут биться до последнего. Все мы надеемся, что ни о каком вылете, даже о стыках, в итоге речи идти не будет. Для этого нужно побеждать, начиная с ближайшего матча с "Рубином", - отметил собеседник агентства.
Отдельно представитель лучшего бомбардира в истории российского футбола высказался о слухах, которые связывают Дзюбу с возможным переходом в "Родину". "Никакой конвертики не обсуждалось. Для начала "Родине" надо выйти в РПЛ, чем клуб сейчас, собственно, и занят. Учитывая ужесточение лимита, которое вступит в силу со следующего сезона, позиции русских игроков будут вдвойне ценны", - продолжил он.
"С учетом статистики, которую показывает Артем, с учетом акцента на русском костяке он пригодится любой команде РПЛ. Сядем и обсудим все варианты - в конце концов, он не принял финального решения о продолжении карьеры. Хочется, конечно, чтобы Артем еще поиграл. Думаю, он сам готов поиграть еще как минимум сезон. Сейчас было бы некорректно обсуждать какие-то варианты - все мысли вокруг "Акрона", концентрация на задаче клуба. Хотелось бы, чтобы к этому моменту сезона ситуация в таблице была более спокойной, но как есть. Очередное испытание, как говорил Артем, выпало на его карьеру. Надеюсь, что с честью вместе с партнерами по команде он с этим испытанием справится", - резюмировал Гольдман.
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Евсеева пригласили на заседание КДК после очередного скандального интервью
13 апреля, 15:31
 
