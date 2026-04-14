Рейтинг@Mail.ru
Смирнов: пример World Aquatic станет стимулом для других федерации - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 14.04.2026 (обновлено: 11:28 14.04.2026)
Смирнов назвал допуск россиян World Aquatics примером для других федераций

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Виталий Смирнов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Полноценный допуск Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) россиян к участию в турнирах является важным примером для других международных спортивных организаций, пока не принявших аналогичных решений, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.
В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
"Здорово, что принято такое очень важное решение. Потому что World Aquatics – одна из главных и крупнейших федераций. И в нее входит не только плавание, но и другие виды спорта: прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание и так далее. Процесс пошел, и я думаю, что все усилия, которые предпринимает и наша федерация, и ОКР, и его руководитель, и контакты с Международным олимпийским комитетом, где недавно побывал Михаил Дегтярев, - все это звенья одной цепи. Идет положительный процесс, и он является важным сигналом нашим федерациям, чтобы они готовили спортсменов. Так как перерыв с выступлениями в турнирах, безусловно, сказался, и сейчас очень важно, чтобы мы выступили на достойном уровне", - сказал Смирнов.
"Международные федерации должны воспринимать нас как равноправного члена своих организаций, который выполняет все свои обязательства, соблюдает все предписания, касающиеся вопросов борьбы с допингом, платит взносы и так далее. Нас ведь не по нашей вине отстранили в федерациях. Решение World Aquatics является мощным стимулом для других федераций, это пример того, как одна из самых крупных международных спортивных федераций восстановила в своих правах федерацию нашей страны", - добавил собеседник агентства.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).
СпортВиталий Смирнов (почетный президент ОКР)Михаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала