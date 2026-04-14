Смирнов: пример World Aquatic станет стимулом для других федерации

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Полноценный допуск Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) россиян к участию в турнирах является важным примером для других международных спортивных организаций, пока не принявших аналогичных решений, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.
В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
"Здорово, что принято такое очень важное решение. Потому что World Aquatics – одна из главных и крупнейших федераций. И в нее входит не только плавание, но и другие виды спорта: прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание и так далее. Процесс пошел, и я думаю, что все усилия, которые предпринимает и наша федерация, и ОКР, и его руководитель, и контакты с Международным олимпийским комитетом, где недавно побывал Михаил Дегтярев, - все это звенья одной цепи. Идет положительный процесс, и он является важным сигналом нашим федерациям, чтобы они готовили спортсменов. Так как перерыв с выступлениями в турнирах, безусловно, сказался, и сейчас очень важно, чтобы мы выступили на достойном уровне", - сказал Смирнов.
"Международные федерации должны воспринимать нас как равноправного члена своих организаций, который выполняет все свои обязательства, соблюдает все предписания, касающиеся вопросов борьбы с допингом, платит взносы и так далее. Нас ведь не по нашей вине отстранили в федерациях. Решение World Aquatics является мощным стимулом для других федераций, это пример того, как одна из самых крупных международных спортивных федераций восстановила в своих правах федерацию нашей страны", - добавил собеседник агентства.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).