Глава РФПИ назвал победу "Тисы" на выборах в Венгрии ускоряющей крушение ЕС

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что победа на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра ускоряет процесс крушения ЕС Евросоюза, поскольку там превалируют "фатальные решения".
Пользователь соцсети X раскритиковал план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по уменьшению потребления энергии, посчитав "невероятным", что венгры проголосовали за "еще больше подобного".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.