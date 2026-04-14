Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал победу "Тисы" на выборах в Венгрии ускоряющей крушение ЕС - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 14.04.2026 (обновлено: 07:53 14.04.2026)
Глава РФПИ назвал победу "Тисы" на выборах в Венгрии ускоряющей крушение ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что победа на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра ускоряет процесс крушения ЕС Евросоюза, поскольку там превалируют "фатальные решения".
Пользователь соцсети X раскритиковал план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по уменьшению потребления энергии, посчитав "невероятным", что венгры проголосовали за "еще больше подобного".
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
FT узнала, что ждут в ЕС от Мадьяра после победы на выборах в Венгрии
Вчера, 15:26
"Это лишь ускоряет крушение ЕС, поскольку фатальные решения одерживают верх", - написал Дмитриев в ответ на публикацию пользователя.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"Шансов нет". В Киеве раскрыли состояние Зеленского после выборов в Венгрии
Вчера, 18:03
 
В миреВенгрияРоссияКирилл ДмитриевПетер МадьярУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала