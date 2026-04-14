В Дагестане вынесли приговор троим участникам экстремистской организации

МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Суд в Дагестане назначил троим жителям республики, причастным к участию в деятельности экстремистской организации, сроки от 2,5 лет лишения свободы условно до шести лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"Кировский районный суд… признал Даудова Д.З. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации) и проговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Курашева А.З. и Раджабова Р.М. по части 2 статьи 282.2 УК России, назначив им наказание в виде трех лет и двух лет шести месяцев лишения свободы условно", – говорится в сообщении.

Установлено, с 2018 по 2023 годы Даудов, Курашев и Раджабов принимали активное участие в деятельности международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, которое признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещенным на территории России.