Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане вынесли приговор троим участникам экстремистской организации - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 14.04.2026
В Дагестане вынесли приговор троим участникам экстремистской организации

Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Суд в Дагестане назначил троим жителям республики, причастным к участию в деятельности экстремистской организации, сроки от 2,5 лет лишения свободы условно до шести лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Кировский районный суд… признал Даудова Д.З. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации) и проговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Курашева А.З. и Раджабова Р.М. по части 2 статьи 282.2 УК России, назначив им наказание в виде трех лет и двух лет шести месяцев лишения свободы условно", – говорится в сообщении.
Установлено, с 2018 по 2023 годы Даудов, Курашев и Раджабов принимали активное участие в деятельности международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, которое признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещенным на территории России.
Следствие установило, что они участвовали в пропагандистских собраниях, поддерживали идеологию организации, направленную на подрыв конституционного строя и безопасности государства, включая создание так называемого "всемирного халифата".

* признана экстремистской и запрещена на территории РФ
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала