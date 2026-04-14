СК завел дело после гибели женщины, попавшей под лавину в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане после схода снежной лавины, повлекшей гибель женщины, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту схода снежной лавины, повлекшего гибель женщины… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении .

По данным следствия, из-за схода снежной лавины был засыпан дом, где находились женщина и ее сын. Пострадавших извлекли из-под завалов. Женщина от множественных травм скончалась. Ребенок получил незначительные телесные повреждения.