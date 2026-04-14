СК завел дело после гибели женщины, попавшей под лавину в Дагестане

11:46 14.04.2026 (обновлено: 12:10 14.04.2026)
СК завел дело о халатности после гибели женщины из-за схода лавины в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане после схода снежной лавины, повлекшей гибель женщины, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
В понедельник лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе. Местные жители из-под завалов и снежной массы вытащили женщину и семилетнего ребенка. Спасти женщину медики не смогли.
"Возбуждено уголовное дело по факту схода снежной лавины, повлекшего гибель женщины… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за схода снежной лавины был засыпан дом, где находились женщина и ее сын. Пострадавших извлекли из-под завалов. Женщина от множественных травм скончалась. Ребенок получил незначительные телесные повреждения.
