СК завел дело после гибели женщины, попавшей под лавину в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане после схода снежной лавины, повлекшей гибель женщины, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
В понедельник лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе. Местные жители из-под завалов и снежной массы вытащили женщину и семилетнего ребенка. Спасти женщину медики не смогли.
"Возбуждено уголовное дело по факту схода снежной лавины, повлекшего гибель женщины… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, из-за схода снежной лавины был засыпан дом, где находились женщина и ее сын. Пострадавших извлекли из-под завалов. Женщина от множественных травм скончалась. Ребенок получил незначительные телесные повреждения.
