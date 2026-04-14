Тульские спасатели прибыли в Дагестан для помощи после паводков - РИА Новости, 14.04.2026
00:50 14.04.2026
Тульские спасатели прибыли в Дагестан для помощи после паводков

Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия паводков в Дагестане

© РИА Новости / Мария МарикянЦентральная улица в селе адильотар
Центральная улица в селе адильотар - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Центральная улица в селе адильотар. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тульские спасатели прибыли в Дагестан для оказания помощи на фоне паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Тульские спасатели прибыли для оказания помощи в Дагестан. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Хасавюртовский район Республики Дагестан направлена аэромобильная группировка Тульского спасательного центра. В составе - 100 человек и 28 единиц техники", - говорится в сообщении.
Подтопленные наводнением жилые дома в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Жители Дагестана, спасшие четверых детей, получили премию имени Кеосаяна
11 апреля, 13:55
Уточняется, что утром специалисты приступят к выполнению всех поставленных задач по ликвидации последствий в зоне ЧС.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Глава МЧС прибыл в Дагестан
9 апреля, 10:17
 
Республика ДагестанРоссияХасавюртовский районАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
