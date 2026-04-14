Тульские спасатели прибыли в Дагестан для помощи после паводков

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тульские спасатели прибыли в Дагестан для оказания помощи на фоне паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что утром специалисты приступят к выполнению всех поставленных задач по ликвидации последствий в зоне ЧС.

Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.