"Возьми лыжи и покажи": Чепалова ответила диванным критикам Коростелева

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказала РИА Новости, что была шокирована количеством критики в адрес российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой во время их выступлений на Кубке мира.