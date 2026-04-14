"Возьми лыжи и покажи": Чепалова ответила диванным критикам Коростелева

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказала РИА Новости, что была шокирована количеством критики в адрес российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой во время их выступлений на Кубке мира.
По итогам сезона Коростелев завоевал первую в карьере медаль на Кубке мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом было четвертое место в скиатлоне. Самой удачной гонкой Непряевой стала "разделка" классическим стиле на этапе в Лахти, где она показала четвертое время.
"Их мне вообще очень жалко, потому что они попали под танки. Не было ни опыта, ни сервиса полноценного. Ребята даже не осознали груз ответственности сразу, хотя он был настолько велик, что выдержать было сложно. Вся Россия, весь мир на них пристально смотрел. От них постоянно чего-то требовали диванные критики, возмущались, почему Савелий не на пьедестале. Так проблем нет, иди сам и покажи с дивана, как надо. Я свои лыжи тебе отдам. Иди попробуй, а сзади будут миллион человек тебе в спину говорить: "А почему ты не первый?" Я вообще удивляюсь, как Даша с Савелием это выдержали. Когда в 2006 году я приехала на Олимпиаду, на меня все сделали ставку. А с чего вы взяли, что Чепалова опять всех победит? У нас целая команда приехала так-то. И вот начали давить и в итоге сломали меня в один прекрасный момент. А каково им было? Им в какой-то степени повезло, что так быстро допустили. Не успели толком испугаться", - отметила Чепалова.
Полностью интервью с Юлией Чепаловой читайте в среду на сайте РИА Новости Спорт.
