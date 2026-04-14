Рейтинг@Mail.ru
"Возьми лыжи и покажи": Чепалова ответила диванным критикам Коростелева
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 14.04.2026 (обновлено: 14:33 14.04.2026)
"Возьми лыжи и покажи": Чепалова ответила диванным критикам Коростелева

© Фото : Соцсети Юлии ЧепаловойЮлия Чепалова
Юлия Чепалова - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : Соцсети Юлии Чепаловой
Юлия Чепалова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказала РИА Новости, что была шокирована количеством критики в адрес российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой во время их выступлений на Кубке мира.
По итогам сезона Коростелев завоевал первую в карьере медаль на Кубке мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом было четвертое место в скиатлоне. Самой удачной гонкой Непряевой стала "разделка" классическим стиле на этапе в Лахти, где она показала четвертое время.
"Их мне вообще очень жалко, потому что они попали под танки. Не было ни опыта, ни сервиса полноценного. Ребята даже не осознали груз ответственности сразу, хотя он был настолько велик, что выдержать было сложно. Вся Россия, весь мир на них пристально смотрел. От них постоянно чего-то требовали диванные критики, возмущались, почему Савелий не на пьедестале. Так проблем нет, иди сам и покажи с дивана, как надо. Я свои лыжи тебе отдам. Иди попробуй, а сзади будут миллион человек тебе в спину говорить: "А почему ты не первый?" Я вообще удивляюсь, как Даша с Савелием это выдержали. Когда в 2006 году я приехала на Олимпиаду, на меня все сделали ставку. А с чего вы взяли, что Чепалова опять всех победит? У нас целая команда приехала так-то. И вот начали давить и в итоге сломали меня в один прекрасный момент. А каково им было? Им в какой-то степени повезло, что так быстро допустили. Не успели толком испугаться", - отметила Чепалова.
Полностью интервью с Юлией Чепаловой читайте в среду на сайте РИА Новости Спорт.
СпортЛахтиИталияРоссияЮлия ЧепаловаДарья НепряеваКубок мира по биатлонуЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала