Ученый объяснил появление бобров в центре Москвы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подросшие особи бобров с наступлением весны отделяются от родителей и отправляются на поиски собственного места для жизни, поэтому их часто можно увидеть в центре Москвы, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.

"Зимой эти животные (бобры - ред.) ведут малоподвижный образ жизни: из-за снега и льда они почти не покидают своих нор, питаясь заготовленными с осени запасами веток", - сказал агентству Башинский.

По данным эксперта, с наступлением весны и таянием льда ситуация меняется: запасы корма подходят к концу, а свежей зелени еще нет.

"Важный фактор роста их заметности - расселение молодняка: подросшие особи отделяются от родителей и отправляются на поиски собственного места для жизни, поэтому их можно случайно увидеть в городе в это время года", - уточнил Башинский.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы подчеркнул, что на зеленых территориях столицы бобры чувствуют себя хорошо, поскольку здесь достаточно корма, а также подходящие условия для жизни. Рацион этих животных состоит из околоводной и водной травянистой растительности, а также коры, веток, листьев и побегов деревьев, перечислил департамент.