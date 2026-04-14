В Ростовской области уничтожили беспилотник

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат уничтожен в Чертковском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться", - написал глава региона в канале на платформе Мах.
Беспилотная опасность в области сохраняется, добавил Слюсарь.
22 июня 2022, 17:18