Австралийский атлет побил рекорд Болта в беге на 200 метров - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
18:40 14.04.2026 (обновлено: 18:41 14.04.2026)
Австралийский атлет побил рекорд Болта в беге на 200 метров

Австралиец Гоут превзошел юниорский рекорд Усэйна Болта в беге на 200 метров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Австралиец Гоут Гоут установил мировой рекорд в беге на 200 метров среди спортсменов не старше 20 лет.
На чемпионате Австралии по легкой атлетике в Сиднее 18-летний Гоут преодолел дистанцию за 19,67 секунды. Он на 0,26 секунды превзошел достижение восьмикратного олимпийского чемпиона ямайца Усэйна Болта, установленное в 2004 году.
Первым рекорд Болта побил американец Эррион Найтон в июне 2021 года. Позднее спортсмен дважды улучшал свой результат, который на июнь 2022 года составлял 19,69 секунды.
Взрослый мировой рекорд на этой дистанции составляет 19,19 секунды. Он также принадлежит Болту с августа 2009 года.
