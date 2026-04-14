Австралийский атлет побил рекорд Болта в беге на 200 метров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Австралиец Гоут Гоут установил мировой рекорд в беге на 200 метров среди спортсменов не старше 20 лет.

На чемпионате Австралии по легкой атлетике в Сиднее 18-летний Гоут преодолел дистанцию за 19,67 секунды. Он на 0,26 секунды превзошел достижение восьмикратного олимпийского чемпиона ямайца Усэйна Болта , установленное в 2004 году.

Первым рекорд Болта побил американец Эррион Найтон в июне 2021 года. Позднее спортсмен дважды улучшал свой результат, который на июнь 2022 года составлял 19,69 секунды.