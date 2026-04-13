Журова назвала ужесточение лимита на легионеров в РПЛ двойственным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России по футболу может способствовать развитию отечественных игроков, но при этом повлиять на зрелищность турнира.

Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи.

"Здесь всегда есть две стороны. Я не большой эксперт именно в футболе, поэтому сложно оценивать это с точки зрения влияния на уровень игры - станет ли футбол менее зрелищным из-за уменьшения числа легионеров. Понятно, что команды, которые за счет легионеров показывали более высокий уровень, могут от этого пострадать. Им придется искать решения, как компенсировать эти потери за счет российских игроков", - сказала Журова

"Но если смотреть с точки зрения развития отечественного футбола, то, конечно, хотелось бы, чтобы у наших футболистов было больше возможностей играть внутри страны. Грустно, когда талантливые игроки уезжают за границу из-за нехватки возможностей здесь или вообще заканчивают карьеру. Если говорить о развитии молодых и талантливых футболистов, то для них это, безусловно, плюс - у них появится больше шансов", - отметила Журова.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.