Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отметили, что решение World Aquatics повлияет на другие федерации - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 13.04.2026 (обновлено: 17:47 13.04.2026)
Журова: решение World Aquatics по россиянам может повлиять на другие федерации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских спортсменов к соревнованиям под флагом и гимном может повлиять на позицию других международных федераций.
В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Это действительно может повлиять на другие федерации. Они увидят, что это возможно. Кто-то должен быть первым, и дальше это может распространиться на остальных. Вопрос в том, кто окажется таким же смелым и примет подобное решение", - сказала Журова.
"Работа ведется. Где-то вопросы решаются через суд, где-то удается договориться без него. Здесь многое зависит от личных контактов, от позиции президента конкретной международной федерации и ее исполкома. Потому что есть исполкомы, которые настроены очень жестко, и там крайне сложно что-то изменить - даже через суд", - отметила Журова.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Фетисов прокомментировал решение World Aquatics о допуске россиян с флагом
Вчера, 17:33
 
СпортСветлана Журова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала