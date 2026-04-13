В Госдуме отметили, что решение World Aquatics повлияет на другие федерации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских спортсменов к соревнованиям под флагом и гимном может повлиять на позицию других международных федераций.

"Работа ведется. Где-то вопросы решаются через суд, где-то удается договориться без него. Здесь многое зависит от личных контактов, от позиции президента конкретной международной федерации и ее исполкома. Потому что есть исполкомы, которые настроены очень жестко, и там крайне сложно что-то изменить - даже через суд", - отметила Журова.