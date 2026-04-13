Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков
17:20 13.04.2026
Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР, первый президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Валентин Жуков скончался в возрасте 88 лет, сообщается в официальном Telegram-канале организации.
"Валентин Васильевич принял на себя руководство высшим органом власти нашей любимой игры в невероятно трудное время: на обломках большого государства в дни, когда будущее было туманным и многим было не до спорта, тем более - до профессионального. Лучшие игроки страны уехали за границу - им нужно было кормить семьи. Жукову и его сподвижникам пришлось строить новый волейбольный пазл, собирать его в картинку. Общаться с губернаторами, спонсорами, следовать веяниям времени и заинтересовывать крупные корпорации в поддержке одного из самых успешных видов спорта для страны", - говорится в сообщении ВФВ.
"Российский волейбол понес огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта. Его грамотность и профессионализм помогали принимать исключительно взвешенные и компетентные решения. Валентин Васильевич был порядочным человеком, замечательным другом и великолепным специалистом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Скорбим вместе с вами", - сообщает ВФВ.
Жуков работал с юношескими и молодежными командами, в том числе сборными СССР. С 1970 года - на административной работе. Был председателем Федерации волейбола Московской области (1970-1985). 21 августа 1991 года Жуков стал первым президентом ВФВ и возглавлял организацию до 2004 года. С 2006 года он являлся почетным президентом ВФВ.
 
