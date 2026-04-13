Раскрыта новая мошенническая схема с использованием поддельных чатов по ЖКХ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Злоумышленники массово привлекают россиян в поддельные чаты по ЖКХ, заявил Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Россиян начали массово добавлять в поддельные чаты по ЖКХ, чтобы получить доступ к их персональным данным и аккаунтам на государственных ресурсах. Мошенники используют рассылки, в которых обещают "перерасчет", скидки на оплату ЖКУ или другие якобы выгодные предложения", - рассказал порталу NEWS.ru Щербаченко.
Эксперт пояснил, что далее мошенники пытаются под предлогом "выгодных" предложений выманить код подтверждения из СМС, после чего могут получить доступ к учетным записям и личной информации гражданина.
"Жителям стоит быть особенно внимательными и не передавать посторонним никакие коды, даже если сообщение выглядит как официальное", - подчеркнул доцент.