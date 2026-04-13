Астроном назвал число сближающихся с Землей астероидов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Около 40 тысяч астероидов, сближающихся с Землей, обнаружено учеными на сегодняшний день, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
По словам ученого, астероидов в Солнечной системе открыто более миллиона. Они находятся во всех частях Солнечной системы, но основная концентрация приходится на пространство между орбитами Марса и Юпитера - это так называемый Главный пояс.
"Кроме того, есть группировка астероидов, которые называют - астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ). И вот этих объектов сейчас около 40 тысяч открыто на сегодняшний день. Процесс открытия идет достаточно быстро", - рассказал Железнов.
По его словам, среди астероидов, сближающихся с Землей, есть объекты разного размера. Самые крупные - более километра в поперечнике.
"Среди них есть потенциально опасные объекты, которые хотя бы один раз за свою жизнь сближались с Землей или будут сближаться с ней на расстояние не более, чем 7,5 миллионов километров. Таких объектов достаточно много. Например, потенциально опасных астероидов крупнее одного километра - 154", - рассказал ученый.
