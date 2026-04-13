В Минздраве рассказали о ситуации с донорской кровью в России

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Проблем с донорской кровью в России нет, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

"Доноры - это особая культурная среда, это особое психологическое устройство личности. Доноры крови, почетные доноры крови - это люди с определенными установками, они ведут здоровый образ жизни, в большинстве своем оптимисты и альтруисты. Проблем с донорской кровью в нашей стране не существует", - рассказала Паровичникова.