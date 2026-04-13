МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Евросоюз платит очень высокую цену, но не за зависимость от иностранной энергии, как считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за глупость брюссельской бюрократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В марте издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за ближневосточного конфликта. По мнению Йоргенсена, проще всего экономить топливо в транспортном секторе - попросить граждан меньше ездить и летать.