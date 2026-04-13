Захарова: ЕС платит высокую цену за глупость брюссельской бюрократии - РИА Новости, 13.04.2026
17:00 13.04.2026
Захарова: Евросоюз платит высокую цену за глупость брюссельской бюрократии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Евросоюз платит очень высокую цену, но не за зависимость от иностранной энергии, как считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за глупость брюссельской бюрократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела высказывание фон дер Ляйен, заявившей, что ЕС платит чрезвычайно высокую цену за зависимость от иностранной энергии.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Протесты из-за роста цен на топливо в ЕС только начинаются, заявил Дмитриев
12 апреля, 17:47
"Нет. ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии", - сказала Захарова, комментируя слова главы ЕК.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В марте издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за ближневосточного конфликта. По мнению Йоргенсена, проще всего экономить топливо в транспортном секторе - попросить граждан меньше ездить и летать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Песков прокомментировал решения Европы по энергетике
12 апреля, 14:27
 
