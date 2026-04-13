Память о ВОВ никогда не подвергалась сомнениям в России, заявила Захарова

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Память о Великой Отечественной войне никогда не подвергалась сомнениям в культуре, науке и политической жизни России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Девятнадцатого апреля в России впервые будет отмечаться День памяти жертв геноцида советского народа.
"В нашей стране в любой сфере, какую ни возьмите - наука, образование, культура, юриспруденция, политика - никогда не подвергалась каким-то сомнениям историческая память, связанная с Великой Отечественной, Второй мировой войной", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Дипломат подчеркнула, что в России всегда с равным уважением относились к жертвам, понесенным бывшими советскими республиками, странами антигитлеровской коалиции и к антифашистам, погибшим в государствах, которые были на стороне нацистской Германии.