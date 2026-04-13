Вучич заявил, что ожидает сделку по продаже пакета акций NIS до 22 мая - РИА Новости, 13.04.2026
21:54 13.04.2026 (обновлено: 21:57 13.04.2026)
Вучич заявил, что ожидает сделку по продаже NIS венгерской MOL до 22 мая

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США, у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.
"Мы сегодня провели переговоры с (гендиректором MOL Хернади – ред.) Жолтом, они вскоре ожидают подписания shareholder agreement (соглашения акционеров – ред.) и межправительственного соглашения… Чтобы, как мы ранее и говорили, завершить до срока, который был продлен до 22 мая", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он добавил, что переговоры с венгерской и российской сторонами продлятся, условия официального Белграда касаются нефтеперерабатывающего завода и того, что сербская сторона не может "иметь больше обязательств, чем... было с россиянами".
Российско-сербская NIS под санкциями США 9 апреля запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность после 17 апреля, когда истекает выданная ранее лицензия.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
 
 
