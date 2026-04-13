Вучич заявил, что ожидает сделку по продаже пакета акций NIS до 22 мая

БЕЛГРАД, 13 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США, у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.