VK Видео ускорила старт видео для пользователей с медленным интернетом

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. VK Видео обновила технологии воспроизведения, чтобы видео быстрее загружалось при нестабильной сети. Благодаря комплексному обновлению старт видео на Android ускорился в 6 раз, в веб-версии — в 4 раза, а доля успешных воспроизведений при медленном интернет-соединении выросла в 16 раз.

Обновление охватывает несколько уровней воспроизведения. Улучшенные алгоритмы в реальном времени анализируют пропускную способность соединения и динамически подбирают параметры видеопотока, поддерживая непрерывность просмотра. Технологии дополнительно учитывают производительность устройства, подбирая оптимальное разрешение видео, — это важно для устройств со слабыми техническими характеристиками.

Обновлённый веб-плеер учитывает состояние сети и реальный размер окна на устройстве, что позволяет быстрее загружать первый кадр даже при медленном соединении.