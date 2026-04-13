VK Видео ускорила старт видео для пользователей с медленным интернетом
12:53 13.04.2026

VK Видео ускорила старт видео для пользователей с медленным интернетом

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомДевушка смотрит видео на смартфоне
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. VK Видео обновила технологии воспроизведения, чтобы видео быстрее загружалось при нестабильной сети. Благодаря комплексному обновлению старт видео на Android ускорился в 6 раз, в веб-версии — в 4 раза, а доля успешных воспроизведений при медленном интернет-соединении выросла в 16 раз.
Обновление охватывает несколько уровней воспроизведения. Улучшенные алгоритмы в реальном времени анализируют пропускную способность соединения и динамически подбирают параметры видеопотока, поддерживая непрерывность просмотра. Технологии дополнительно учитывают производительность устройства, подбирая оптимальное разрешение видео, — это важно для устройств со слабыми техническими характеристиками.
Обновлённый веб-плеер учитывает состояние сети и реальный размер окна на устройстве, что позволяет быстрее загружать первый кадр даже при медленном соединении.
"Видео при нестабильном интернет-соединении — это одна из самых сложных инженерных задач: нужно одновременно учитывать состояние сети, возможности устройства и ожидания пользователя. Нам удалось найти решения, которые работают в связке и дают ощутимый результат — старт видео ускорился в разы", — поделился руководитель департамента разработки мультимедиа технологий VK Игорь Никифоров.
 
