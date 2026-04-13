15:19 13.04.2026 (обновлено: 20:46 13.04.2026)
"Скрытый посыл". На Западе сообщили плохие новости ЕС после победы Мадьяра

TEC: проигрыш Орбана обнажил двуличную натуру Брюсселя

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Прошедшие в Венгрии выборы в парламент разоблачили лицемерное отношение Евросоюза к Будапешту, пишет The European Conservative.
"Пока Орбан выигрывал выборы, Венгрию называли авторитарной аномалией. Теперь, когда Орбан проиграл, те же самые институты говорят о возвращении к демократии. Трудно сказать, способен ли Брюссель испытывать когнитивный диссонанс по этому поводу, но точно известно, что его двуличная натура была раскрыта", — говорится в публикации.
Как отметило издание, поздравления в адрес лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра от различных политиков, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен или Владимира Зеленского, очень показательны.
"Скрытый смысл был очевиден: для Брюсселя Венгрия была полностью приемлема только в том случае, если ею перестанет управлять Орбан. Проблема всегда была идеологической", — резюмируется в статье.
Накануне в Венгрии прошли выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт одобрит его только после того, как Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
