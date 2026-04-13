Позорный слив. Украинцы струсили и отказались от матча с Россией

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Сборная Украины по водному поло все же отказалась от матча за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России. Об этом менее чем за два часа до старта матча сообщили в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ).
Противостояние должно было пройти в понедельник в 16:00 по Москве, однако вполне ожидаемо было сорвано по вине "жовто-блакитных".
Как вообще возник этот матч?
На первом крупном соревновании для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет не удалось избежать скандала. В воскресенье сборная Украины уступила в Гзире (Мальта) команде Австралии в матче классификации второго дивизиона Кубка мира со счетом 21:15 (4:5, 6:5, 8:2, 3:3) и вышла на россиян, которые ждали соперника по игре за седьмое место.
Инфоповод вызвал резонанс молниеносно. Что понятно: с февраля 2022 года Россия и Укриана ни разу не встречались в командных видах спорта. И наша команда вообще никак не высказывалась о возможности отказа от матча — весь шум исходил от стороны соперника.
"Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины, - давно обозначал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. – Я ответил: "Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".
Наша мужская сборная в понедельник прибыла в бассейн и провела разминку перед матчем против команды Украины, несмотря на отказ соперника от участия в игре, рассказал РИА Новости российский ватерполист Андрей Балакирев.
"Мы прибыли на арену, ждем наших соперников - сборную Украины. Не знаем, приедут они или нет, но мы все равно готовы к игре. Готовы показать настоящее водное поло, чистый спорт. Мы готовы показать максимальный результат".
Украина сразу попросила все отменить
"Скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации,— говорил украинским СМИ экс-капитан сборной Украины, ныне — представитель местной федерации Александр Дядюра. — Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда я смогу со 100% уверенностью сказать, что поединка не будет. До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали все, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили — и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадем ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре".
Но World Aquatics все никак не выступала с заявлением… Похоже, спортивные чиновники пытались уговорить украинскую сторону все же "принять вызов".
Уговорить не получилось
Но и прогнуться в World Aquatics не захотели. И теперь украинцам должны присудить техническое поражение со счетом 0:5. Показательная "порка" за отказ обязательна, чтобы в дальнейшем ни у коллективов из соседней страны, ни у других русофобов не было идеи безнаказанно "слиться" с матча с нашими командами.
Более того, сразу после отказа Украины от матча бюро World Aquatics, проконсультировавшись с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и своим комитетом спортсменов, объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами", — говорится в заявлении World Aquatics.