Позорный слив. Украинцы струсили и отказались от матча с Россией

"Скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации,— говорил украинским СМИ экс-капитан сборной Украины, ныне — представитель местной федерации Александр Дядюра. — Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда я смогу со 100% уверенностью сказать, что поединка не будет. До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали все, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили — и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадем ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре".