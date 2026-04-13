Рейтинг@Mail.ru
Позорный слив. Украинцы струсили и отказались от матча с Россией - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 13.04.2026 (обновлено: 15:37 13.04.2026)
Позорный слив. Украинцы струсили и отказались от матча с Россией

Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с командой России на КМ

© Фотография из соцсетейСборная Украины по водному поло
Сборная Украины по водному поло - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Сборная Украины по водному поло все же отказалась от матча за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России. Об этом менее чем за два часа до старта матча сообщили в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ).
Противостояние должно было пройти в понедельник в 16:00 по Москве, однако вполне ожидаемо было сорвано по вине "жовто-блакитных".

Как вообще возник этот матч?

На первом крупном соревновании для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет не удалось избежать скандала. В воскресенье сборная Украины уступила в Гзире (Мальта) команде Австралии в матче классификации второго дивизиона Кубка мира со счетом 21:15 (4:5, 6:5, 8:2, 3:3) и вышла на россиян, которые ждали соперника по игре за седьмое место.
Сборные России и Украины впервые сыграют после начала СВО. Как так вышло?
12 апреля, 22:21
Инфоповод вызвал резонанс молниеносно. Что понятно: с февраля 2022 года Россия и Укриана ни разу не встречались в командных видах спорта. И наша команда вообще никак не высказывалась о возможности отказа от матча — весь шум исходил от стороны соперника.
«
"Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины, - давно обозначал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. – Я ответил: "Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".
Наша мужская сборная в понедельник прибыла в бассейн и провела разминку перед матчем против команды Украины, несмотря на отказ соперника от участия в игре, рассказал РИА Новости российский ватерполист Андрей Балакирев.
«

"Мы прибыли на арену, ждем наших соперников - сборную Украины. Не знаем, приедут они или нет, но мы все равно готовы к игре. Готовы показать настоящее водное поло, чистый спорт. Мы готовы показать максимальный результат".

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Водное поло

Украина сразу попросила все отменить

«
"Скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации,— говорил украинским СМИ экс-капитан сборной Украины, ныне — представитель местной федерации Александр Дядюра. — Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда я смогу со 100% уверенностью сказать, что поединка не будет. До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали все, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили — и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадем ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре".
Но World Aquatics все никак не выступала с заявлением… Похоже, спортивные чиновники пытались уговорить украинскую сторону все же "принять вызов".

Уговорить не получилось

Но и прогнуться в World Aquatics не захотели. И теперь украинцам должны присудить техническое поражение со счетом 0:5. Показательная "порка" за отказ обязательна, чтобы в дальнейшем ни у коллективов из соседней страны, ни у других русофобов не было идеи безнаказанно "слиться" с матча с нашими командами.

* * *

Более того, сразу после отказа Украины от матча бюро World Aquatics, проконсультировавшись с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и своим комитетом спортсменов, объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
«

"Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами", — говорится в заявлении World Aquatics.

СпортМатериалы РИА СпортВодное полоскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала