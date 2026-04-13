Журова объяснила, почему Украина бойкотировала матч с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что отказ сборной Украины от матча против команды России в водном поло вряд ли получит широкую поддержку со стороны других стран.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник на Мальте в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
"Демарш Украины направлен на то, чтобы сорвать тенденцию допуска россиян и не дать другим федерациям начать нас допускать. Но, скорее всего, это не найдет широкой поддержки. Видимо, рассчитывали на это, но пока этого не происходит", - сказала Журова.