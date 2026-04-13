Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. World Aquatics присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира.
Команды должны были встретиться в понедельник на Мальте в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
Сборную России по водному поло допустили до международных турниров в прошлом ноябре. Глава Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин отмечал, что команда, если встретится с украинской, сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта приняла решение допустить россиян до всех турниров с флагом и гимном.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.