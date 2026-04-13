ВСУ потеряли свыше 55 военных в зоне действия "Юга" с окончания перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ после окончания действия перемирия потеряли более 55 военных, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. С окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 55 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
22 июня 2022, 17:18