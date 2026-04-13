Зеленский взялся за тотальную милитаризацию образования, заявил Медведчук

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, потеряв надежду на победу в конфликте, взялся за тотальную милитаризацию системы образования на Украине, чтобы превратить молодежь в ресурс, который продолжит воевать за киевский режим, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Зеленский ранее подписал закон о так называемых "Основах национального сопротивления" - новой школьной дисциплине и одноименной системе военной подготовки граждан. Новый предмет вводят в школах и вузах. В рамках закона также будет обновлен предмет "Защита Украины". В программу обучения включат практические занятия, в том числе занятия по стрельбе на полигонах и в тирах.

"Идет речь о тотальной милитаризации системы образования Украины , что включает принудительную военную подготовку, в том числе несовершеннолетних учащихся, для продолжения военных действий, политики русофобии и разжигания национальной ненависти", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".

По его словам, украинскую молодежь превращают в "людской ресурс", который должен продолжать воевать и погибать за режим Зеленского.

"Граждане Украины, погибающие на фронте, замерзающие и сидящие без света в тылу, должны ясно понимать, что европейское будущее, за которое их заставляют страдать и умирать, - не более чем мираж. Победа невозможна в принципе. Той Европы , куда стремится Украина Зеленского, давно нет", - добавил Медведчук.