Зеленский взялся за тотальную милитаризацию образования, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.04.2026
10:09 13.04.2026
Зеленский взялся за тотальную милитаризацию образования, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский взялся за тотальную милитаризацию образования на Украине

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, потеряв надежду на победу в конфликте, взялся за тотальную милитаризацию системы образования на Украине, чтобы превратить молодежь в ресурс, который продолжит воевать за киевский режим, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленский ранее подписал закон о так называемых "Основах национального сопротивления" - новой школьной дисциплине и одноименной системе военной подготовки граждан. Новый предмет вводят в школах и вузах. В рамках закона также будет обновлен предмет "Защита Украины". В программу обучения включат практические занятия, в том числе занятия по стрельбе на полигонах и в тирах.
По мнению Медведчука, Зеленский подписал этот закон, потеряв надежду на победу.
"Идет речь о тотальной милитаризации системы образования Украины, что включает принудительную военную подготовку, в том числе несовершеннолетних учащихся, для продолжения военных действий, политики русофобии и разжигания национальной ненависти", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, украинскую молодежь превращают в "людской ресурс", который должен продолжать воевать и погибать за режим Зеленского.
"Граждане Украины, погибающие на фронте, замерзающие и сидящие без света в тылу, должны ясно понимать, что европейское будущее, за которое их заставляют страдать и умирать, - не более чем мираж. Победа невозможна в принципе. Той Европы, куда стремится Украина Зеленского, давно нет", - добавил Медведчук.
В начале августа 2025 года и. о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет.
