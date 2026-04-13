Федерация водного поло Украины попросила отменить матч Кубка мира с Россией

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федерация водного поло Украины (ФВПУ) попросила Международнyю федерацию водных видов спорта (World Aquatics) отменить матч второго дивизиона Кубка мира между сборными России и Украины, заявил представитель ФВПУ и экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра.
"Смотрите, этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации - этого матча вообще не должно быть. В эти минуты идет решение вопроса с организаторами", - цитирует Дядюру "Чемпион".
"Я скажу так, - скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет", - сообщил бывший спортсмен.
На вопрос о содержании запроса ФВПУ Дядюра ответил: "Об отмене этой игры по понятным причинам".
Сборная России по водному поло была допущена до международных турниров в ноябре 2025 года. В том же месяце глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, выступая на форуме "Россия – спортивная держава", заявил, что российская команда, если встретится с украинской, "сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".