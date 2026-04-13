Федерация водного поло Украины попросила отменить матч Кубка мира с Россией

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федерация водного поло Украины (ФВПУ) попросила Международнyю федерацию водных видов спорта (World Aquatics) отменить матч второго дивизиона Кубка мира между сборными России и Украины, заявил представитель ФВПУ и экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра.

"Я скажу так, - скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет", - сообщил бывший спортсмен.