Рейтинг@Mail.ru
Туск высказался об отношениях Польши и нового правительства Венгрии - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 13.04.2026
Туск высказался об отношениях Польши и нового правительства Венгрии

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Польский премьер-министр Дональд Туск уверен, что у Польши и нового правительства Венгрии будут исключительно хорошие отношения.
Как указал премьер, перемены в Венгрии очень важны, начиная от вопросов польско-венгерских отношений, отношений в Европе, заканчивая заблокированными венгерским премьером Виктором Орбаном средствами для Польши и Украины.
"Я только что говорил с Петером Мадьяром, поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву, так как он уже давно указал на Варшаву, как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными", - сказал он на брифинге в Сеуле, который транслировала его канцелярия.
По словам Туска, результат выборов в Венгрии показал, что в политике нет ничего постоянного.
"Это сигнал для тех, кто не верит в свои силы", - добавил глава польского правительства.
Ранее в посте на своей странице в социальной сети Х польский премьер написал о Венгрии: "Добро пожаловать назад в Европу".
По результатам подсчета 98,9% голосов на прошедших 12 апреля выборах в парламент Венгрии, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра получает 138 мест из 199. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
В миреВенгрияПольшаУкраинаДональд ТускПетер МадьярВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала