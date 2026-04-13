Туск высказался об отношениях Польши и нового правительства Венгрии

ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Польский премьер-министр Дональд Туск уверен, что у Польши и нового правительства Венгрии будут исключительно хорошие отношения.

"Я только что говорил с Петером Мадьяром , поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву , так как он уже давно указал на Варшаву, как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными", - сказал он на брифинге в Сеуле , который транслировала его канцелярия.

По словам Туска , результат выборов в Венгрии показал, что в политике нет ничего постоянного.

"Это сигнал для тех, кто не верит в свои силы", - добавил глава польского правительства.

Ранее в посте на своей странице в социальной сети Х польский премьер написал о Венгрии: "Добро пожаловать назад в Европу".