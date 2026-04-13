Туск высказался об отношениях Польши и нового правительства Венгрии

ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Польский премьер-министр Дональд Туск уверен, что у Польши и нового правительства Венгрии будут исключительно хорошие отношения.
Как указал премьер, перемены в Венгрии очень важны, начиная от вопросов польско-венгерских отношений, отношений в Европе, заканчивая заблокированными венгерским премьером Виктором Орбаном средствами для Польши и Украины.
"Я только что говорил с Петером Мадьяром, поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву, так как он уже давно указал на Варшаву, как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными", - сказал он на брифинге в Сеуле, который транслировала его канцелярия.
По словам Туска, результат выборов в Венгрии показал, что в политике нет ничего постоянного.
"Это сигнал для тех, кто не верит в свои силы", - добавил глава польского правительства.
Ранее в посте на своей странице в социальной сети Х польский премьер написал о Венгрии: "Добро пожаловать назад в Европу".
По результатам подсчета 98,9% голосов на прошедших 12 апреля выборах в парламент Венгрии, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра получает 138 мест из 199. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.