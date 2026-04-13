В Турции опровергли сообщения о якобы речи Эрдогана об Израиле

СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о якобы речи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, касающейся Израиля, не соответствуют действительности, заявил центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В качестве примера публикации центр привел сообщение произраильского аккаунта в соцсети X с утверждением, что Эрдоган якобы угрожает Израилю . Приводилась якобы цитата Эрдогана о том, что любая атака на Иран или Ливан будет равноценна агрессии против Турции , при этом, как выяснило РИА Новости, была использована видеозапись с речью президента по совершенно другой тематике, записанная в 2025 году.

"Распространенные в соцсетях и приписываемые президенту Эрдогану слова о том, что "любая атака на Иран или Ливан будет равноценна агрессии против Турции", не соответствуют действительности... цель этих публикаций - втянуть Турцию в кризисы и противостояния, задействовать политические манипуляции через дезинформацию", - говорится в полученном РИА Новости заявлении центра.