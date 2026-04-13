В Турции опровергли сообщения о якобы речи Эрдогана об Израиле
00:22 13.04.2026
В Турции опровергли сообщения о якобы речи Эрдогана об Израиле

Администрация Эрдогана опровергла фейковые сообщения о его речи об Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 13.04.2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о якобы речи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, касающейся Израиля, не соответствуют действительности, заявил центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В качестве примера публикации центр привел сообщение произраильского аккаунта в соцсети X с утверждением, что Эрдоган якобы угрожает Израилю. Приводилась якобы цитата Эрдогана о том, что любая атака на Иран или Ливан будет равноценна агрессии против Турции, при этом, как выяснило РИА Новости, была использована видеозапись с речью президента по совершенно другой тематике, записанная в 2025 году.
"Распространенные в соцсетях и приписываемые президенту Эрдогану слова о том, что "любая атака на Иран или Ливан будет равноценна агрессии против Турции", не соответствуют действительности... цель этих публикаций - втянуть Турцию в кризисы и противостояния, задействовать политические манипуляции через дезинформацию", - говорится в полученном РИА Новости заявлении центра.
В центре призвали опираться лишь на официальные заявления, а не подобные примеры "черной пропаганды", распространяемые систематически одним и тем же источником.
