Студентам в Туле предлагают зарплату до 205 тысяч рублей

04:25 13.04.2026
Студентам в Туле предложили работу курьером с зарплатой до 205 тысяч рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Студентам в Туле предлагают работу курьером с зарплатой до 205 тысяч рублей, при этом опыт работы не требуется, следует из результатов анализа самых высокооплачиваемых предложений для учащихся вузов, который сервисы "Работа.ру" и "Подработка" предоставили РИА Новости.
"Курьеру в Туле предлагают зарплату до 205 040 рублей. Опыт работы не требуется, можно выбрать удобный район и график работы, работодатель также предоставляет велосипед для передвижений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в обязанности такого курьера входит доставка продуктов и товаров для дома до квартиры покупателя, взаимодействие с директором даркстора и другими курьерами, а также своевременное информирование команды о времени выхода на доставку, перерывах и непредвиденных ситуациях.
Кроме того, в Москве студентам предлагают подработку помощником руководителя с окладом до 145 000 рублей, а в Ноябрьске - работу сборщиком заказов с зарплатой до 159 000 рублей.
Среди других предложений - вакансия ассистента фитнес-тренера в Санкт-Петербурге с окладом до 150 000 рублей, digital-маркетолога в Красногорске с зарплатой до 120 000 рублей, а также интернет-маркетолога в Калуге с зарплатой до 110 000 рублей.
