Студентам в Туле предлагают зарплату до 205 тысяч рублей

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Студентам в Туле предлагают работу курьером с зарплатой до 205 тысяч рублей, при этом опыт работы не требуется, следует из результатов анализа самых высокооплачиваемых предложений для учащихся вузов, который сервисы "Работа.ру" и "Подработка" предоставили РИА Новости.

Уточняется, что в обязанности такого курьера входит доставка продуктов и товаров для дома до квартиры покупателя, взаимодействие с директором даркстора и другими курьерами, а также своевременное информирование команды о времени выхода на доставку, перерывах и непредвиденных ситуациях.