Стала известна прибыль ЦСКА за 2025 год
14:14 13.04.2026
Стала известна прибыль ЦСКА за 2025 год

Чистая прибыль футбольного клуба ЦСКА в 2025 году превысила 650 млн рублей

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Чистая прибыль московского футбольного клуба ЦСКА за 2025 год превысила 650 млрд рублей, следует из отчета о финансовых результатах армейцев, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, за 2025 год чистая прибыль ЦСКА составила 653,7 млн рублей. Годом ранее этот показатель был отрицательным - чистый убыток "красно-синих" составлял 813,6 млн рублей.
В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также выиграл Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2025/26 армейцы после 24 туров занимают пятое место, набрав 42 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков, от располагающегося на третьей строчке московского "Локомотива" - три балла. В Кубке России "красно-синие" дошли до финала пути регионов, где сыграют со столичным "Спартаком".
