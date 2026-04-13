Трамп не ответил, в силе ли его угрозы в адрес Ирана после переговоров

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 13.04.2026
Трамп не ответил, в силе ли его угрозы в адрес Ирана после провала переговоров

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отказался раскрыть, в силе ли его угроза уничтожить "иранскую цивилизацию" с лица земли после провала переговоров США и Ирана в Исламабаде.
На прошлой неделе, накануне истечения ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, Трамп заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование уже той ночью. Позднее американский лидер заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
"Я не хочу это комментировать, но (если сделки не будет - ред.) для них это будет неприятно", - ответил Трамп на вопрос прессы о том, в силе ли его угрозы.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала