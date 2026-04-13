Трамп не ответил, в силе ли его угрозы в адрес Ирана после переговоров

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отказался раскрыть, в силе ли его угроза уничтожить "иранскую цивилизацию" с лица земли после провала переговоров США и Ирана в Исламабаде.

На прошлой неделе, накануне истечения ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива Трамп заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование уже той ночью. Позднее американский лидер заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.

"Я не хочу это комментировать, но (если сделки не будет - ред.) для них это будет неприятно", - ответил Трамп на вопрос прессы о том, в силе ли его угрозы.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.